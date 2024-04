EM 2024: Hunderte Polizisten üben in München für den Ernstfall

Sieben Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft der Männer übt die Polizei in München Großeinsätze, die bei dem Ereignis zu erwarten sind.

Wie die Polizei bei Streit von Fangruppen eingreifen will

Seit Dienstag haben Einheiten der Münchner und der Bereitschaftspolizei dazu mögliche Szenarien mehrmals trainiert. Bei einem medienöffentlichen Termin vor der Allianz Arena sollten Einsatzkräfte heute gegnerische Fangruppen sicher zu einem Spiel ins Stadion begleiten. In die Rolle der Fußball-Anhänger schlüpften Polizeianwärterinnen und -anwärter, die noch in Ausbildung sind.

Unmittelbar vor dem Eingang ins Stadion gerieten die gestellten Fangruppen körperlich aneinander. Aufgabe der Einsatzkräfte war es, die Störer zu trennen, Straftaten zu unterbinden und die Situation zu beruhigen. Insgesamt waren an der Übung heute Vormittag 450 Einsatzkräfte verschiedener Einheiten beteiligt. Bei einem weiteren Übungsszenario, allerdings nicht presseöffentlich, wurde an der Regattastrecke bei Oberschleißheim die Klärung eines Tumults im Biergarten trainiert.

Aus Sicherheitsgründen weniger Zuschauer als üblich

Über 75.000 Fans verfolgen regelmäßig die Heimspiele des FC Bayern München. Während der EURO 2024 bietet die "Munich Football Arena" aber nur rund 66.000 Zuschauenden Platz. Aus Sicherheitsgründen gibt es in allen zehn Stadien während der Fußball-Europameisterschaft nur Sitzplätze. Die Polizei sei strikt gegen Stehplätze gewesen, erklärte der europäische Verband UEFA als Veranstalter im Herbst 2023. Damit fallen an allen Spielstätten die Kapazitäten niedriger aus als bei den Bundesligaspielen.

Sechs Partien der Europameisterschaft in München

Die Polizei führt seit 2014 jährlich mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten ein sogenanntes "Konzeptionelles Einsatztraining" durch. Diese KETs dienten insbesondere der Vorbereitung auf herausragende Ereignisse wie beispielsweise den G7-Gipfel, so die Polizei.

Wegen der anstehenden EURO 2024, bei der neben der Eröffnungspartie am 14. Juni (Deutschland - Schottland) fünf weitere Begegnungen in München stattfinden, wurden dieses Jahr als Übungsthema Fußballeinsätze und als Örtlichkeit die Allianz Arena ausgewählt. Alle Partien der EURO 2024 in München:

14. Juni: Deutschland - Schottland (21 Uhr)

17. Juni: Rumänien - Ukraine (15 Uhr)

20. Juni: Slowenien - Serbien (15 Uhr)

25. Juni: Dänemark - Serbien (21 Uhr)

2. Juli: Achtelfinal-Partie (18 Uhr)

9. Juli: Halbfinal-Partie (21 Uhr)

Ein Vorrundenspiel ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs, was Sicherheitsaspekte betrifft, jedoch besonders brisant: Am 17. Juni spielt in München die Ukraine gegen Rumänien. Es ist das erste Spiel der ukrainischen Mannschaft im Rahmen der EURO 2024. Das Team konnte sich für das EM-Turnier erst in der Playoff-Runde qualifizieren.