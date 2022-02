Elektro-Lieferwagen: Testfahrt im Fernverkehr

Laden statt Fahren – unerwartete Verzögerungen

Die Antwort auf diese Frage wird alle im Konvoi überraschen. Dass es mehr werden könnten als zunächst gedacht, zeigt schon der Elektroauto-Routenplaner von goingelectric.de. Der empfiehlt für ein Fahrzeug dieser Größenklasse insgesamt fünf Ladestopps auf der 500 Kilometer langen Strecke. Doch schon vor dem Schoberpass ist der Batteriestand beunruhigend abgesunken. Damit der Akku nicht mitten auf der Autobahn schlapp macht und der Transporter in einem der vielen Tunnels liegen bleibt, legt Sommerer einen außerplanmäßigen Stopp ein.

In Kahlwang, einem kleinen Ort nahe der Autobahn, soll es eine Ladestation geben. Doch die entpuppt sich als wenig leistungsstark. Man kann hier nur ganz langsam laden. Um die Batterie wieder auf 80 Prozent zu bringen, würde es vier Stunden dauern. Sommer lädt deshalb nur 31 Minuten, gerade so viel Strom, dass der bis zur nächsten Schnellladesäule an der Autobahn in Trieben reicht. Mit An- und Abfahrt, Nachfragen beim Tankstellenpächter dauert dieser erste, sehr unergiebige Ladestopp schon fast eine Stunde.

In Trieben kann man zwar wesentlich schneller Strom tanken. Aber zunächst sind beide Plätze an der Schnellladesäule von anderen Fahrzeugen belegt. Erstmal muss Sommerer warten, etwa 20 Minuten. Dann funktioniert seine Ladekarte nicht. Weder beim ersten, noch beim zweiten Versuch, sich einzuloggen. Also rein in die Tankstelle. Die hat eine Leihkarte gegen Ausweis. Das alles dauert. Bis der E-Lieferwagen seine Batterie wieder zu 80 Prozent voll hat, ist fast eine Stunde vergangen.

Immer neue Probleme beim Strom-Tanken

Auch die nächsten Ladestopps in Klaus, Regau und Salzburg laufen ähnlich. Fast jedes Mal dauern die An- und Abfahrt, das Warten auf eine freie Ladesäule oder die Probleme beim Bezahlen per Karte in etwa so lange wie das Laden selbst. Und so zieht sich die Rückfahrt unerwartet in die Länge. Kurz nach 19 Uhr, also nach neun Stunden hat der Testkonvoi erst 340 Kilometer geschafft.

In Bernau am Chiemsee liegt neben einem Schnellrestaurant eine große Stromtankstelle. Die fünf oder sechs Plätze von Tesla sind bis auf einen alle belegt, der E-Transporter findet Platz an einer der vier anderen Säulen, die den anderen Automarken offen stehen. Inzwischen hat Vater Sommerer seinen Sohn am Steuer des E-Lieferwagens abgelöst. Aber weder seine österreichische Ladekarte noch seine drei Kreditkarten lassen den Strom fließen.

Ein freundlicher E-Autofahrer aus Bad Reichenhall hilft schließlich, die App des deutschen Energieversorgers EnBW herunterzuladen. Doch auch das dauert. Wieder vergeht fast eine Stunde, bis der Akku 80 Prozent geladen hat.

Ingenieur Gumpert ist fassungslos

Roland Gumpert, der bislang seinen Wagen mit Methanolbrennstoffzelle kein einziges Mal tanken musste, beobachtet die Probleme des E-Transporters fassungslos. "Das ist doch eine einzige Katastrophe. Wie soll das funktionieren, wenn dutzende von Lkws an einem Parkplatz oder einer Tankstelle gleichzeitig laden wollen."

Bis Ingolstadt sind es von hier aus noch 160 Kilometer. Das heißt: der E-Transporter wird noch zweimal laden müssen, denn der Tag hat gezeigt: die angebliche Reichweite von 130 Kilometer schafft er bei weitem nicht. Zudem kann man die Batterie nicht bis zum letzten Kilometer ausreizen. Zu groß ist die Gefahr, die eingeplante Ladestation nicht zu erreichen und dann mit leeren Akku liegen zu bleiben.

E-Transporter braucht für 500 Kilometer 14 Stunden

Gumpert und Sommer beschließen deshalb, die gemeinsame Fahrt abzubrechen. Der Ingolstädter fährt von Bernau alleine nach Hause, in einem Rutsch, braucht für die 160 Kilometer knapp zwei Stunden. Sommerer dreht um und fährt nach Gmunden im Salzkammergut. Der Zufall will es, dass er am Endes des Tages mit 503 Kilometern zwei mehr am Tacho hat als Gumpert.

Bis es soweit ist, muss er aber noch einmal in Salzburg und am Mondsee nachladen. Insgesamt kommt er so auf acht Ladestopps. Und braucht wegen der damit verbundenen vielfältigen Verzögerungen für die Strecke von 500 Kilometern 14 Stunden. Also doppelt so lange wie Gumpert, der die gleiche Distanz am Tag zuvor ohne Tankstopp in knapp sieben Stunden zurückgelegt hat.

E-Laster im Fernverkehr untauglich

Fazit: Serienreif ist der Transporter mit Methanolbrennstoffzelle von Roland Gumpert noch nicht. Aber die Testfahrt des Prototypen hat bewiesen: Er funktioniert. Und: Die Reichweite ohne Tankstopp ist bei einem damit ausgerüsteten E-Transporter um ein vielfaches höher als die beim rein batterieelektrischen Antrieb. Letzterer scheint zumindest mit dem aktuellen Stand der Technik für Lieferwagen und wahrscheinlich auch für schwere Lastwagen im Langstreckenbereich weder alltagstauglich noch wirtschaftlich.

Denn entweder brauchen die Fahrzeuge riesige, entsprechend schwere Akkus, die ihre Nutzlast viel zu sehr einschränken. Oder aber sie müssen so oft aufgeladen werden, dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeit extrem reduziert. Beides macht sie aus heutiger Sicht extrem unwirtschaftlich. Fahrzeuge mit Methanolbrennstoffzelle scheinen dagegen eine realistische Option, um den Transportverkehr auf der Langstrecke genauso effizient und kostengünstig abwickeln zu können wie es heute mit Dieselfahrzeugen der Fall ist.