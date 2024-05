Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Eine Oberfränkin im Finale der Wahl zur Bierkönigin

Wenn am Donnerstagabend die neue Bierkönigin gewählt wird, stellt sich auch eine Oberfränkin der Jury. Eva Singer aus Forchheim will die Krone nach zehn Jahren wieder in den Bezirk mit der höchsten Brauereidichte holen. Ihre Chancen stehen gut.