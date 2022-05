Einbrüche in Mittelfranken: Diebe plünderten Einfamilienhäuser

In Mittelfranken sind bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen in Einfamilienhäuser eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Einbrecher in Ansbach und in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt aktiv.

Ansbach: Einbrecher entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld

Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich die Diebe am Samstag zwischen 16.55 Uhr und 23.00 Uhr Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Ansbacher Adolf-Bayer-Straße. Dort sollen sie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Adolf-Bayer-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Schmuckstücke und Bargeld in Adelsdorf geklaut

Im zweiten Fall machten sich die Einbrecher an einem Haus in Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu schaffen. In der Zeit zwischen dem 14.05.2022 und dem 20.05.2022 gelangten die Unbekannten über die Garage gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Zanderweg. Den Polizeiangaben zufolge durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Auch in diesem Fall bittet die Kripo Erlangen um Zeugenhinweise. Hinweisgeber sollen sich ebenfalls unter der Nummer 0911/2112-3333 melden.