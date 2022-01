Einbruchserie in Schulen: Tatverdächtige gefasst

Media

Sieben Jugendliche sollen in mindestens zehn Schulen in Oberbayern eingebrochen sein: Zwei von ihnen - einen 16- und einen 17-Jährigen - hat die Polizei auf frischer Tat ertappt: Sie wollten gerade in eine Berufsschule in Mühldorf am Inn einbrechen.

