Bad Aibling: Festnahmen nach Einbruch in Pfarrhaus

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet von einem Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen im Bereich Rosenheim/Bad Aibling.

Einbruch im Pfarrhaus Bad Aibling am Wochenende

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Pfarrhaus in Bad Aibling eingebrochen. Kurz nach Mitternacht hatte ein Bewohner des Pfarrhauses demnach den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude.

Als die Polizei eintraf, konnten die beiden Täter zwar fliehen, ein 28-Jähriger konnte jedoch wenig später von den Beamten in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Seine weibliche Mittäterin blieb flüchtig. Bei dem Einbruch im Pfarrhaus erbeutete das Duo eine niedrige dreistellige Geldsumme, verursachte jedoch einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Verdächtiger in U-Haft, Komplizin weiter gesucht

Am Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter dann Haftbefehl gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen, der kroatischer Staatsbürger ist. Der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der weiblichen Mittäterin suchte die Polizei währenddessen weiterhin mit Hochdruck.

Am Dienstag konnte sie schließlich in Bad Aibling vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um eine 18-Jährige kroatische Staatsbürgerin. Sie wurde heute ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Einbruch-Serie: Viel Verwüstug, wenig Beute

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Verdacht: Die beiden mutmaßlichen Täter sind auch für die Einbrüche in der Rosenheimer Pürstlingstraße verantwortlich und dort in eine Tennishalle, eine Kletterhalle sowie in ein Vereinsheim eingestiegen. Alle drei Objekte wurden massiv verwüstet, der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Der Beuteschaden fiel laut Polizei mit einigen hundert Euro jedoch relativ gering aus.

Polizei wertet Ergebnisse der Spurensicherung aus

Die Beamten der Kriminalpolizei Rosenheim werten nun zahlreiche, weitere Ergebnisse aus der Spurensicherung aus und prüfen natürlich auch, ob die junge Frau und der Mann noch für weitere Einbruchsdiebstähle in der Vergangenheit in Frage kommen, so das Polizeipräsidium.