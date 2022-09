> Ein Todesopfer und mehrere Verletzte: Schwerer Unfall auf B12

Am Mittwochmorgen hat sich auf der B12 bei Kirchdorf am Inn ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, ein drittes in die Unfallstelle gefahren. Ein Mensch wurde getötet, bis zu zehn Menschen wurden teils schwer verletzt.