Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall auf der B12

Bei einem Verkehrsunfall auf der B12 bei Kirchdorf am Inn im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn sind am Freitagmorgen zwei Menschen gestorben. Ihr Wagen war von der Fahrbahn abgekommen.

Auto geht sofort in Flammen auf

Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, war das Auto in Richtung Österreich unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet es auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Pkw frontal in einen Lastwagen. Das Auto ging in Flammen auf, beide Insassen des Autos starben noch an der Unfallstelle.

Ein Gutachter ist eingeschaltet, um die Umstände des Unfalls zu klären. Wie es heißt, kommt es rund um den Unfallort zu starken Verkehrsbehinderungen.