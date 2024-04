Ein Stück Heimat: Die Donaufähre "Posching" und ihre Fährmanner

Fahren, kassieren, unterhalten

"Das ist schon ein bisschen ein Ausnahmejob, der Fährmann", sagt Rauschendorfer. "Fähre ist einfach bei uns in der Region brutal selten." Früher hat er als Zimmerer gearbeitet, wollte dann aber was anderes machen. "Dann habe ich mich mal im Bauhof des Landkreises beworben und am selben Tag war eine Stelle drin als Fährmann. Und da ich aus der Gegend komme und das alles schon gekannt habe, habe ich mit gedacht: Warum eigentlich nicht?"

Ein einzigartiger und vielseitiger Beruf: Manuel Rauschendorfer ist nicht nur für das Lenken der Fähre zuständig, sondern auch für die Kasse. Viele Pendler kaufen gleich eine Wochenkarte, sagt er. Und mit einigen "geht auch gerne ein Ratsch." Der "Dorffunk" hat eben auch am Wasser guten Empfang.

Jubiläum der Motorfähre

Seit genau fünf Jahren ist die "Posching" als moderne, diesel-elektrische Motorwagenfähre unterwegs. Der Vorgänger, eine alte Drahtseilfähre, ist im April 2016 havariert und während einer Überfahrt gesunken. Jetzt liefern zwei Dieselaggregate Strom für die beiden E-Antriebe. Sie können im Führerhaus per Joystick bedient werden. Bis zu 20 Tonnen dürfen aufgeladen werden, dazu kommt ein Eigengewicht von rund 50 Tonnen.

Seit Ostern wird auch wieder zusätzlich am Wochenende gefahren: am Samstag, Sonntag und an Feiertagen läuft der Betrieb von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, werktags von 6.30 Uhr bis 17.30 Uhr.