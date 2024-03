Ein Dorf im Osterfieber – mehr Eier als Einwohner in Gutzberg

Über das ganze Jahr sammeln die Gutzberger im Dorf ausgeblasene Hühnereier. Denn eine Künstlerin des Ortes hat sich ganz der Eier-Malkunst verschrieben. Ihren Namen sollen wir nicht nennen, aber ihre Eier zieren rund um die Osterzeit das kleine Örtchen vor den Toren Nürnbergs. 140 Einwohner hat Gutzberg – und um Ostern zieren Hunderte bemalte Eier den Ort. Sie alle sind nach unterschiedlichen Themen auf dem Spaziergang an Stationen aufgehängt.

Märchenvitrinen machen den Anfang

Als die Gutzberger von der Leidenschaft ihrer Nachbarin erfuhren, gründeten sie einen Verein, das "Dorfgespräch Gutzberg". Sie packten zusammen an und stellten Vitrinen am Dorfbrunnen auf. Hier sind fast fünfhundert Eier zu sehen, mit Motiven aus verschiedenen Märchen. "Rapunzel", "Tischlein deck dich" oder "Schneewittchen" sind in verschiedenen Situationen abgebildet.

"Das da ist die Witwe Bolte, und die hatte Hühner", erzählt gerade Waltraud Neuberger ihrer Enkelin Frieda. Die bemalten Eier inspirieren glatt zum Nacherzählen. Frieda kennt sich aus – "das sind Max und Moritz". Zusammen mit ihrer Mama und dem Hund haben die drei Generationen einen Familienausflug nach Gutzberg gemacht – zum Ostereierweg. Enkelin, Mama und Oma sind gleichermaßen begeistert.

Viele Besucher und Besucherinnen – aber keine Bustouristen

Alle Eier sind bemalt von einer Gutzberger Künstlerin, die nicht genannt werden möchte. Mit ihrem Ostereierschatz hat sie das kleine Dorf inspiriert, den Weg ins Leben zu rufen. Mittlerweile ein richtiges Ausflugsziel in der Region, erklärt der Vorstand des Vereins "Dorfgespräch Gutzberg", Georg Geißelbrecht. Jahr für Jahr kommen sehr viele Leute, so der Rentner. Vor ein paar Jahr habe ein Busunternehmer angefragt, ob er da vorbeikommen könne, so wie bei den Touren zu den Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz. "Da hab ich dem Bürgermeister gesagt: 'Horch, da kommen jetzt Busse, wir brauchen einen Busparkplatz'", erinnert sich Geißelbrecht, "den hat er aber nicht gebaut", erklärt er mit einem Schmunzeln.

Acht Thementafeln im ganzen Dorf verteilt

Denn so kommerziell wollen die Gutzberger ihren Weg gar nicht vermarkten. Für den Osterbrunnen im Ort haben sie die christlichen Motive reserviert. Wie ein Altar verziert mit Bildern der Passion. Für die übrigen acht Stationen haben sie ovale Holztafeln aufgestellt, auf denen sie die bemalten Ostereier angebracht haben.

Jede Station hat ein eigenes Motto. So gibt es beispielsweise ein wenig Heimatkunde – die Eier sind verziert mit Bäumen und Pflanzen der Region. Auf einer anderen Tafel können die Besucher Ostereier wie im Memory-Spiel kombinieren – da müssen Tier-Eltern und deren Kinder gesucht werden, etwa die Wildsau und ihre Frischlinge oder ein Schaf und das dazugehörige Lamm.

Und Kinder haben auch Spaß an ganz anderen Motiven, schwärmt Lotte Meidge, die mit ihrer Mama aus Erlangen gekommen ist. "Wir haben noch von der "Sendung mit der Maus" die Maus und den Elefanten gefunden", erklärt die Vierjährige, "die waren aber nicht zum Essen da, die waren zum Angucken da!" Um den Spaziergang auf dem Ostereierweg zu versüßen, hat ihre Mama noch das ein oder andere Schoko-Ei dabei. Die helfen, ihre Tochter bei Laune zu halten.