Weltpremiere: Ralph Siegels Zeppelin-Musical in Füssen

Fünf Jahre lang hat Ralph Siegel an dem Musical gearbeitet. Zwei Mal musste die Premiere pandemiebedingt verschoben werden. Jetzt ist es so weit: Vor viel Prominenz und mit einer rauschenden Party im Anschluss soll die Uraufführung über die Bühne gehen.

Lebenstraum für Ralph Siegel

Mit dem Werk erfüllt sich Ralph Siegel nach eigenen Worten einen Lebenstraum. In dem großen historischen Musical sieht er die Chance, eine andere Seite seiner Komponistenwelt zu zeigen: "Es ist ein schönes Gefühl, einmal etwas auf die Bühne zu stellen, was man sich erträumt und erhofft hat", sagt Siegel im Gespräch mit dem BR. "Ich wünsche mir sehr, dass die Leute nach Hause gehen und sagen: Mensch! Hätten wir nicht gedacht, was der Ralph nach 'Ein bisschen Frieden' und 'Dschinghis Khan' noch abliefert hier!‘ “

Mehr als 40 Songs für "Zeppelin" komponiert

Für das dreistündige Musical hat Ralph Siegel gut 40 Songs komponiert. Das Werk erzählt in zwei parallel verlaufenden Handlungssträngen zum einen das Leben des Luftfahrtpioniers Graf Zeppelin und zum anderen die Geschichte des dramatischen letzten Flugs der Hindenburg, der in der Katastrophe von Lakehurst endete. 36 Menschen kamen beim Absturz des Luftschiffs am 6. Mai 1937 – 20 Jahre nach dem Tod Graf Zeppelins - ums Leben.

Prominent besetztes Musical

Mit viel Musik, bombastischen Bildern, jeder Menge Emotion und einer durchaus prominenten Besetzung wartet das Musical auf. Die Macher versprechen eine Mischung aus kritischem Geschichtsunterricht, bester Unterhaltung und emotionaler Lovestory mit ergreifenden Balladen, mitreißenden Swing-Songs und kraftvollen Hymnen.