Drohne in den Inn gestürzt: Familie sucht nach Hochzeitsfotos

Mit einem Taucher will Samir Odeh aus München nach einer Drohne suchen lassen, die im Inn nahe der Mündung in die Donau in Passau untergegangen ist. Sie war bei Luftaufnahmen von der Hochzeit seines Sohnes abgestürzt. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Odeh am Freitagvormittag, mit dem Speicherchip der Drohne seien am vergangenen Samstag "unwiederbringliche" Aufnahmen untergegangen.

Kontakt zur Drohne verloren

Er trete mit der Hoffnung an die Öffentlichkeit, dass sich ein Taucher meldet, der die Drohne wieder an die Wasseroberfläche bringt. Anlass für den Drohnenflug war die Hochzeitsfeier auf einem Donauschiff, bei der die Drohne nach Odehs Angaben "wunderbare Aufnahmen von Passau und der Hochzeitsgesellschaft auf dem Schiff gemacht hat". Leider verlor der Pilot der Drohne offenbar den Kontakt zum dem Fluggerät, das Zeugen in der Nähe des Hotels Schloss Ort in den Inn stürzen sahen.

Viele Hinweise zur Absturzstelle

Der Bräutigamvater hofft nun, dass das sechs Kilogramm schwere Fluggerät höchstens 50 Meter abgetrieben wurde und von einem Taucher gefunden werden kann. Er zeigte sich dankbar, dass er schon viele Tipps zum Absturzort bekommen hat und macht klar: "Die Drohne ist uns wurscht, entscheidend sind die Aufnahmen, die wahrscheinlich den Absturz in den Inn unbeschadet überstanden haben."