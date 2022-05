Hohe Verluste: Bayerns private Busunternehmer vor dem Aus?

Der Busunternehmer Nicolaj Eberlein steht vor einer Gruppe Schülerinnen und Schüler in Obing bei Traunstein. "Ihr müsst halt schauen, dass ihr irgendwie jetzt in die Schule kommt", sagt er den Kindern bei der Protestaktion Mitte Mai, an der viele private bayerische Busunternehmer teilnehmen.

Es ist eine Situation, in der er lieber nicht wäre. Doch Eberlein sieht keine andere Möglichkeit, versucht den Schülerinnen und Schülern seine Lage zu erklären: "Warum heute kein Bus kommt, liegt daran, dass wir erstmals in unserer Firmengeschichte als Busunternehmen streiken. Warum? Weil wir in einer existenzbedrohenden Schieflage sind." Eberlein hat, wie viele private bayerische Busunternehmen, nach pandemiebedingten Ausfällen und den gestiegenen Dieselpreisen Angst um seinen Betrieb.

Trotz ÖPNV-Rettungsschirm: Hohe Verluste durch Corona-Pandemie

Trotz des ÖPNV-Rettungsschirms hat der Busunternehmer im öffentlichen Nahverkehr nach eigenen Angaben etwa 100.000 Euro in den beiden Jahren der Corona-Pandemie verloren. Dazu kommen die Reisebusse, die fast zwei Jahre lang ausschließlich in der Garage standen: "Da sind siebenstellige Beträge an Kapital gebunden, die kein Geld verdienen. Und das tut eben richtig weh", sagt er dem Politikmagazin Kontrovers.

Private Busunternehmer leiden unter gestiegenen Dieselpreisen

Nun sieht sich das Busunternehmen von Nicolaj Eberlein zusätzlich mit den gestiegenen Dieselpreisen konfrontiert. "Da haben Sie das Elend", sagt er, als sein Bus an einer Tankstelle vorbeifährt, "2,01 Euro für den Diesel. Und das sind die günstigen Mittagspreise. Frühs sehen Sie da auch mal 2,20 Euro."

Trotz günstiger Großhandelspreise muss er im Schnitt etwa 30.000 bis 43.000 Euro Mehrkosten bezahlen. Bislang muss er diese alleine schultern.

Soforthilfe noch nicht bei Busunternehmen angekommen

Das bayerische Verkehrsministerium reagiert auf die gestiegenen Dieselpreise: eine Soforthilfe in Höhe von zehn Millionen Euro soll den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Busunternehmen zukommen. Nur angekommen ist das Geld bei vielen der privaten Busunternehmen bislang nicht.