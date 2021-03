Drogenaufzucht in Bauernhof: Fahnder "ernten" 62 Kilo Marihuana

Der Polizei ist ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität in Oberbayern gelungen. Die Kripo Rosenheim nahm in diesem Zusammenhang fünf Personen fest. Wie das Präsidium in Rosenheim berichtet, wurden 62 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Plantage auf drei Etagen

Ein 35-jähriger Mann soll in Riedering im Landkreis Rosenheim in seiner Wohnung in einem Bauernhof eine Marihuana-Plantage auf drei Etagen betrieben haben. Wegen eines Hinweises durchsuchten die Beamten mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss Ende Januar ein landwirtschaftliche Anwesen und die Wohnung des 35-Jährigen. Laut Polizei wurden mehrere Hundert Pflanzen sowie Material zur Aufzucht und 28.000 Euro sichergestellt, die mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammen.

Fünf Festnahmen

Die weiteren Ermittlungen führten die Drogenfahnder zu vier Männern im Alter zwischen 29 und 35 Jahren aus dem Raum Rosenheim und Riedering, die als Zwischenhändler tätig gewesen sein sollen. Gegen alle fünf ergingen Haftbefehle, bei einem der Beschuldigten wurde er gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.