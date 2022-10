Drogen im Darknet - 22-Jähriger in Landshut festgenommen

Über Jahre hinweg war der Darknet-Marktplatz "Deutschland im Deep-Web" Hauptschauplatz für den illegalen Drogenhandel. Jetzt wurde der Administrator festgenommen. Laut Bundeskriminalamt handelt es sich um einen 22-jährigen Studenten aus Niederbayern.

Festnahme in Landshut

Der junge Mann wurde am Dienstag in Landshut festgenommen, wie ein Sprecher der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg auf BR24-Anfrage mitteilte. Bei der Aktion wurden auch zwei Wohnungen durchsucht und zahlreiche Beweismittel wie Computer, Datenträger und Handys beschlagnahmt.

Staatsanwaltschaft und BKA hatten zuvor monatelang aufwendig und verdeckt ermittelt, um den anonym im Darknet agierenden Tatverdächtigen zu identifizieren und dann festnehmen zu können.

16.000 Nutzer der Darknet-Plattform

Der Darknet-Marktplatz von "Deutschland im Deep Web" wurde 2013 zum ersten Mal veröffentlicht. 2016 kaufte dort der spätere Amokläufer von München die Tatwaffe und Munition. 2017 wurde die Plattform durch das BKA abgeschaltet und der Betreiber zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Seit 2018 waren zwei neue Fassungen des Marktplatzes im Darknet aufgetaucht, auf denen vor allem mit Drogen gehandelt wurde. Das BKA berichtet von 16.000 aktiven Usern und 72 aktiven Händlern.

Der 22-jährige Student steht im Verdacht, eine der Plattformen betrieben zu haben. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Der Mann wurde bereits 2019 nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil er das Netzwerk einer Schule gehackt hatte.