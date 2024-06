Drei Bürgerentscheide im Allgäu: Zweimal "Ja" und einmal "Nein"

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Zur gleichen Zeit wie die Europawahl fanden im Allgäu gestern an drei Orten Bürgerentscheide statt. Es ging um das "Jochpass-Memorial" in Bad Hindelang, das Alpenbad in Pfronten und um ein geplantes Arbeiterwohnheim in Füssen. Die Ergebnisse.