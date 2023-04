Prozessauftakt: Baustellenunglück mit vier Toten in Denklingen

In der Gemeinde Denklingen sei in letzter Zeit nicht mehr so intensiv über das Baustellenunglück vor rund zweieinhalb Jahren gesprochen worden, meint Bürgermeister Andreas Braunegger. Das könnte sich jetzt mit dem Prozessbeginn ändern: "Die Gemeinde Denklingen wird in diesen Tagen mit Sicherheit nochmals an dieses schreckliche Unglück erinnert und jeder Bürger wird mit diesem Schicksal anders umgehen", so der Bürgermeister.

Vier Bauarbeiter zwischen 16 und 37 Jahren verschüttet

Die vier Bauarbeiter, die im Oktober 2020 auf einer Baustelle starben, kamen nach BR-Informationen alle aus Denklingen und Umgebung. Sie arbeiteten auf und unter einer frisch betonierten Decke an einem Gebäude auf dem neuen Firmensitz der Baufirma, als diese einstürzte. Trümmer und flüssiger Beton begruben die vier Männer zwischen 16 und 37 Jahren. Zwei von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden, zwei verstarben trotz eingeleiteter Reanimation an der Unglücksstelle.

Im Zeugenstand: Bauarbeiter, der in der Nähe war

Die beiden Geschäftsführer müssen sich nun vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Ursprünglich war der Prozessauftakt bereits für Anfang März angekündigt, musste dann jedoch wegen Krankheit des zuständigen Einzelrichters verschoben werden. Geladen sind ein Sachverständiger und neun Zeugen, darunter Polizisten, Statiker und Bauarbeiter. Einer der Bauarbeiter im Zeugenstand war beim Einsturz der Deckenkonstruktion in der Nähe und wurde leicht verletzt.

Haben die Chefs die Sorgfaltspflicht verletzt?

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Geschäftsführern des Bauunternehmens vor, ihre Sorgfaltspflicht nicht eingehalten zu haben: Sie sollen zugelassen haben, dass ein instabiles Traggerüst errichtet wird und das nicht überprüft haben. Außerdem sollen sie laut Anklage DIN-Vorschriften nicht eingehalten haben: "Wäre den Sorgfaltspflichten genügt und die Vorschriften eingehalten worden, so die Staatsanwaltschaft Augsburg, wäre es nicht zum Einsturz und den schweren Folgen gekommen", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Urteil am Montag erwartet

Vor Prozessbeginn rechnete das Gericht damit, dass am Montag (24.4.) die Plädoyers stattfinden und das Urteil gesprochen wird. Derartige Pläne können sich allerdings im Prozessverlauf noch ändern. Sollte das Gericht die beiden Angeklagten für schuldig befinden, droht ihnen eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Der Anklage durch die Staatsanwaltschaft haben sich fünf Nebenkläger angeschlossen. Für die Hinterbliebenen sammelte eine Bürgerstiftung nach dem Unglück einen sechsstelligen Betrag.