Doppelmord von Mistelbach: Haftstrafen für Tochter und Freund

Weil er die Eltern seiner Freundin im Schlaf erstochen hat, muss ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Bayreuth für 13 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Für seine Freundin, die 17-jährige Tochter des getöteten Arztehepaars aus Mistelbach bei Bayreuth, wurde eine Gefängnisstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verhängt. Dieses Urteil hat das Landgericht Bayreuth am Montagvormittag verkündet.

Arzt-Ehepaar im Schlafzimmer erstochen

Der Fall hatte Anfang Januar 2022 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der junge Mann hatte sich kurz nach der Tat selbst bei der Polizei gemeldet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach zwölf Verhandlungstagen sah es die Große Jugendstrafkammer des Bayreuther Landgerichts als erwiesen an, dass er sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2022 maskiert und mit einem Messer in das Schlafzimmer der Eltern seiner Freundin geschlichen hat. Dort stach er mehrfach mit einem Messer erst auf den 51-jährigen Vater, dann auf die 47-jährige Mutter ein. Beide starben noch im Schlafzimmer.

Anklageschrift: 16-Jährige "wollte Eltern tot sehen"

Die zur Tatzeit 16-jährige Tochter wurde wenige Wochen später festgenommen. Sie soll ihre Geschwister unter anderem davon abgehalten haben, Hilfe zu holen. Im Prozess vor dem Landgericht Bayreuth hatte ihr Verteidiger Freispruch gefordert, man habe ihr keine Tatbeteiligung nachweisen können. Dagegen warf ihr die Staatsanwaltschaft Heimtücke und niedere Beweggründe vor. Sie habe aus Hass gehandelt, wollte ihre Eltern tot sehen, hieß es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Mordes für die Tochter eine Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten gefordert und für ihren Freund 13 Jahre und sechs Monate. Der Verteidiger des jungen Mannes hielt eine Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten für ausreichend.