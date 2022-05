Rund 1.000 Besucher bei Donaufest in Niederalteich

Etwa 1.000 Besucher waren nach Schätzungen des Vorsitzenden der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Deggendorf, Georg Kestel, beim Donaufest Niederalteich im Landkreis Deggendorf. Bei dem Fest steht der Erhalt der freifließenden Donau zwischen Straubing und Vilshofen seit jeher im Mittelpunkt. Das rund 70 Kilometer lange Flussstück ist der letzte große freifließende Donauabschnitt in Bayern.

Donau wertvolles Naturerbe in Europa

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sowie der ehemalige Vorsitzende des Bund Naturschutz in Deutschland und in Bayern, Hubert Weiger, hielten beim diesjährigen Fest Reden: "Die Donau zählt zum wertvollsten Naturerbe Europas", sagte Glauber. Sie habe zentrale Bedeutung für die Menschen, die am Fluss lebten. Auch Weiger hob den Stellenwert von Flüssen wie der Donau als ökologische Lebensader hervor. Das mache die Klima- und Biodiversitätskrise zunehmend deutlich. Dem müsse auch der weitere Ausbau der Donau Rechnung tragen, so Weiger.