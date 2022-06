Diebe verstecken Waren für 1.400 Euro im Kinderwagen

In einem Drogeriemarkt in Dillingen wollte ein Diebespaar mit Kleinkind am Samstagnachmittag Waren im Wert von über 1.400 Euro stehlen. Die 35-jährige Frau und der 33 Jahre alte Mann versteckten die Artikel im Kinderwagen. Dann schrillte der Alarm.