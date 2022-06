Licht am Ende des Stollens: Schau-Bergwerk bei Fischbachau kommt

Ein Bergmann mit langem Atem

Dass der alte Wetterstollen überhaupt in einem Zustand ist, dass er begangen werden kann, ist vor allem einem Mann zu verdanken, der selbst als 16-jähriger Lehrbub in das Bergwerk eingefahren ist: Martin Schmid vom Bergmannsverein St. Barbara Leitzachtal. Er hat einen Freundeskreis gegründet, der in vielen tausend freiwilligen Arbeitsstunden den Stollen freigelegt hat, wo er verschüttet war, altes Werkzeug und Ausrüstung gesammelt, und letztendlich die Gänge so erhalten hat, dass aus ihnen jetzt ein Rundgang durch die Heimatgeschichte werden kann. Vor allem aber hat Martin Schmid getrommelt und geworben für das Projekt und Gemeinderäte und Bürgermeister überzeugt, in die Historie zu investieren, um in Zukunft eine – wetterunabhängige - Attraktion zu haben.

Erste Besucher in zwei Jahren

Eine Attraktion ist der alte Bergmann selbst, wenn er erzählt, wie er 1957 an einem Montag ein paar Erklärungen und Ermahnungen bekommen hat und am Tag darauf in das Bergwerk eingefahren ist. Viele spannende Geschichten kann er über die achteinhalb Jahre erzählen, in denen er unter Tage die Pechkohle abgebaut hat, bis sie vom billigen Erdöl verdrängt wurde. Für Schmid wäre es das Größte, wie er sagt, wenn in gut zwei Jahren die ersten Besucher in den Stollen einfahren könnten. Bis dahin gibt es für den alten Hauer noch viel zu tun.