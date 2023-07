Die Bamberger "Wunderkugel": Kunst aus Erinnerungsstücken

Internetseite klärt über Einzelteile auf

Ein einzigartiges, geschichtsträchtiges Wimmelbild entstand mit der Wunderkugel in der Wunderburg. Und wer sich fragt, was nun alles für Teile und vor allem, wessen Erinnerungsstücke in dem Objekt verbaut wurden, gibt es die passende Internetseite: Unter www.wunderkugel.art kann ein 3D-Bild der Kugel mit grünen und roten Punkten aufgerufen werden. Beim Anklicken der roten Punkte stößt man auf Fotos von verbauten Teilen und vom Spender. Bei den grünen erzählen die Spender die Geschichten, die hinter den Dingen stecken. Auch das macht das Projekt so einzigartig.

Ein Geschenk für die Ewigkeit

Kunstmäzen Jonny Hübner, der noch heute in der Wunderburg lebt, hat beides finanziert: die Kugel und die Internetseite. Die geschenkte Kunst musste vom Gremium für Kunst im Öffentlichen Raum abgesegnet werden: 20 Experten vom Bauleiter bis zur Museumsdirektorin, die auch kritische Fragen zum Objekt stellten, hatten das Schicksal der Wunderkugel in der Hand. Letztendlich wurde das Werk genehmigt und geschaffen. Nun steht es im Wunderburger Ulanenpark. Es soll sogar in den Skulpturenweg der Stadt Bamberg aufgenommen werden.

Und weil noch nicht wirklich viel Kritik zur Wunderkugel laut wurde, hat der Künstler den Haken am oberen Teil einfach am Objekt belassen und verschweißt. Jetzt, so meint er, habe auch sein Kunstwerk einen entscheidenden Haken.