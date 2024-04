Die 20-Minuten-Hochzeit - Kirche freut sich über Andrang

Ob bereits verheiratet oder nicht, ob Kirchenmitglied oder ausgetreten, ob heterosexuell oder queer, ob frisch verliebt oder im 50. Ehejahr – alle Paare, die sich einen Segen für ihre Beziehung wünschen, konnten sich am Mittwoch in 47 evangelischen Gemeinden in Bayern segnen lassen. Diese sogenannten "Tiny Hochzeiten" seien für alle gedacht, die sich eine Segnung ohne viel Planung und Schnickschnack wünschen, sagt Pfarrerin Michaela Kugler vom Dekanat Kempten.

"Blackbox": Wie viele Paare kommen?

Wie groß der Andrang in den jeweiligen Gemeinden sein würde, konnte vorher niemand sagen. In Oberstdorf hatten sich zehn Paare vorab angemeldet. "Wie viele spontan vorbeikommen, das wissen wir nicht, das ist eine Blackbox für uns", sagte Michaela Kugler noch kurz bevor es losging. Acht Pfarrerinnen und Pfarrer standen bereit und sollten sich den ganzen Tag über abwechseln, alle mit der gleichen Herausforderung im Hinterkopf: "Wir wollen unseren Paaren eine stressfreie Hochzeit ermöglichen und trotz der kurzen Zeit einen möglichst individuellen Gottesdienst bieten", erklärte Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück.

Für manche ein langersehnter göttlicher Zuspruch

Ab 11 Uhr waren die Tore der Oberstdorfer Christuskirche dann geöffnet. Das erste Paar, das Stürzbecher-Schalück am 24.04.2024 traute, hatte eine dreistündige Autofahrt aus Baden-Württemberg auf sich genommen und eine bewegende Liebesgeschichte im Gepäck: Seit 24 Jahren sind Marit S. und Monika S. bereits zusammen, doch lange konnten und wollten sie ihre Beziehung nicht öffentlich leben – das Umfeld war ihnen zu konservativ. Vor einem Jahr haben sie dann standesamtlich geheiratet, doch ihnen fehlte etwas: ein kirchlicher Segen. Der blieb ihnen in ihrer Heimatgemeinde aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verwehrt. In Oberstdorf haben sie nun ihren göttlichen Zuspruch erhalten. "Ich bin christlich erzogen worden und deshalb war mir der Segen für diese Beziehung immer wichtig. Jetzt endlich fühlt es sich rund an."

Einige Urlauber wollten es klein und authentisch

Manche Paare sind nach Oberstdorf gekommen, weil sie nach mehr als zwanzig Jahren endlich die kirchliche Trauung nachholen wollten, andere wollten ihr Ehe-Jubiläum mit einem Segen feiern. Auch wenn die Beweggründe für die Spontan-Hochzeiten ganz unterschiedlich waren, hatten viele Paare etwas gemein: Sie kamen oft von weither, haben in Oberstdorf häufig mehr als einmal Urlaub gemacht, und sie wollten es authentisch halten. "Wir wollten kein großes Tamtam, es sollte nur um uns gehen", sagte zum Beispiel Brigitte A. aus Maulbronn bei Pforzheim, die nur mit ihrem Partner Holger gekommen ist. "Ich hatte es mir schön vorgestellt, aber es war noch schöner als gedacht."

Hochzeit im Eilverfahren neuer Trend?

Sieben kirchliche Trauungen und sieben Segnungen waren es am Ende insgesamt, zehn davon angemeldet und vier spontan. Dorothee Löser, Pfarrerin und Dekanin in Kempten, ist überzeugt, dass die Aktion "Einfach heiraten" genau das Richtige in der heutigen Zeit ist. Denn die evangelische Kirche wolle nah dran sein am Menschen und könne an Tagen wie diesen ganz besonders zeigen, dass sie für alle da ist.

Ähnlich sieht es auch Pfarrer Micha Steinbrück, der am Mittwoch mehrere Paare getraut hat. Er findet, dass kleine Hochzeiten wie diese einen ganz besonderen Reiz mitbringen, sowohl für ihn als Geistlichen als auch für die Paare. Er geht mit einem Lächeln nach Hause, sagt er, und er ist nach all den positiven Reaktionen überzeugt, dass das Dekanat Kempten auch nächstes Jahr wieder Spontan-Hochzeiten anbieten sollte.