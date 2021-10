Dicke Luft in München: Luftfilter am Mittleren Ring kommen

Die schlechte Luft am Mittleren Ring in München wird jetzt mit großen Filtern bekämpft. Diese werden demnächst im Rahmen eines vom Bayerischen Umweltministerium geförderten Forschungsprojekts an der Landshuter Allee aufgestellt, an der die Stickstoffdioxid-Grenzwerte nach wie vor überschritten werden. Untersucht wird, inwieweit Luftfilteranlagen die Situation an solchen verkehrsreichen Straßen verbessern können. Das Projekt wird von vier bayerischen Universitäten – federführend von der Uni Bayreuth – betreut, die auch die Daten der Messeinrichtungen auswerten.

Neun Luftfilter machen den Anfang

Insgesamt soll München neun säulenartige Luftfilter bekommen, wie am Mittwoch in der Stadtratssitzung offiziell bekanntgegeben wurde. Die ersten sieben werden demnach schon im November auf Parkplätzen am westlichen Straßenrand zwischen Blutenburgstraße und Wilderich-Lang-Straße platziert und werden ein Jahr stehen bleiben. Die Stadt muss nur die Stromkoten zahlen. Sie sieht die Filter als kurzfristige Übergangslösung, bis längerfristige Maßnahmen der Luftreinhalteplanung greifen.