VW-Bus statt Kreißsaal: Glückliche Geburt am Mittleren Ring

Als sich die werdenden Eltern am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr auf den Weg ins Krankenhaus machten, war der Mutter schnell klar: Sie wird es gar nicht mehr bis in die Klinik schaffen. Also parkte der Vater seinen VW-Bus an einer Tankstelle am Mittleren Ring in München und verständigte die Einsatzzentrale.

Mutter und Tochter "absolut gesund"

Die Geburt war, so teilt es die Feuerwehr mit, bereits "in vollem Gange". Ein Disponent der Einsatzzentrale unterstützte die werdenden Eltern telefonisch. Und so kam das zweite Kind der Familie gesund in dem VW-Bus an der Tankstelle auf die Welt.

Der Notarzt und der Neugeborenen-Notarzt stellten bei der ersten Untersuchung vor Ort fest, dass die Mama und ihre frischgeborene Tochter "absolut gesund" seien. Beide kamen in ein Münchner Krankenhaus, wo sich die Familie nun von der Aufregung erholen kann.