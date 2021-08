Deutschlands wohl höchstgelegener Schlachtraum

Schöne Wanderung zum Hof

Der Siglhof in Hochkreuth bei Bayrischzell ist nicht nur eine Landwirtschaft, zum Bergbauernhof gehören auch ein Hofcafé und Gästezimmer. Vom Tal aus ist der Hof, der auf tausend Metern liegt, über eine schöne Wanderung entlang des Wendelstein-Männlein-Wegs zu erreichen, der Kinder in die Sagenwelt rund um den Wendelstein einweiht. Wer ganz nachhaltig anreisen will, kann das mit dem Zug der Bayerischen Regiobahn tun und kann ab Bahnhof Osterhofen (etwa 45 Minuten) hinaufwandern.