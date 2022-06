Deutsches Trachtenfest in Bruck in der Oberpfalz startet

Am heutigen Freitag beginnt in Bruck in der Oberpfalz im Landkreis Schwandorf das Deutsche Trachtenfest 2022. Um 17 Uhr wird es mit einer großen Feier auf dem Marktplatz das Trachtenfest offiziell eröffnet.

Bergmannstanz und Heimatabend

Höhepunkt wird der Bergmannstanz sein. Wie Jürgen Hofmann, der Vorstand des Trachtenvereins "Enzian" Bruck dem BR berichtet, werden dabei 16 Platter und vier Bergwerksarbeiter auf der Bühne sein. Anschließend marschieren die anwesenden Vereine ins Festzelt. Dort wird der erste Tag mit einem bayerischen Heimatabend samt Musik und Festzeltbetrieb beendet. Besucher, die keine Lust auf Bierzelt haben, können den Abend auf dem Marktplatz verbringen. Dort organisiert der Trachtenverein ein Bürgerfest für die Bevölkerung.

Trachtenvereine kommen sogar aus den USA

Am Samstag gibt es von 10 bis 17 Uhr ein großes Trachtenbürgerfest. An vier verschiedenen Orten in Bruck werden Bühnen aufgebaut. Dort werden sich dann unterschiedliche Trachtenvereine aus ganz Deutschland und darüber hinaus vorstellen. Extra angereist sind beispielsweise Trachtenvereine aus den USA, Tschechien oder Österreich.

Abgerundet wird der Tag mit einem großen Deutschen Heimatabend im Festzelt und wieder mit einem Bürgerfest auf dem Marktplatz.

4.000 Teilnehmende beim Festumzug erwartet

Nach dem Festgottesdienst am Sonntagvormittag startet gegen 11.30 Uhr ein großer Festumzug. 129 Gruppen und knapp 4.000 Teilnehmende laufen dann durch den Markt Bruck. Dann ist auch der Schirmherr, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, vor Ort. Gemeinsam mit dem Bayerischen Finanzminister Albert Füracker (beide CSU) wird er beim Festumzug mitgehen. Im Anschluss gibt es wieder ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz.

Seit sieben Jahren wird geplant

Das Deutsche Trachtenfest wird normalerweise immer nur von einer Stadt ausgerichtet. Zum ersten Mal in der Geschichte wird es nun aber von einem Verein organisiert, berichtet Jürgen Hofmann. Er und seine Mitglieder haben das Fest in die Oberpfalz geholt und in den letzten sieben Jahren auf die Beine gestellt.

Die anreisenden Trachtenvereine bleiben auch über Nacht in der Region. Mehr als 1.500 Übernachtungen haben Jürgen Hofmann und sein Team in den letzten Monaten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer organisiert. "Die Hotels sind aufgrund des Deutschen Trachtenfestes ausgebucht. Zum Teil schlafen bis zu 500 Menschen bei uns in Hallen auf Feldbetten", so Hofmann.