Design-BMW von Jeff Koons zugunsten von Kindern versteigert

Für 475.000 Dollar, also gut 433.000 Euro, hat das Auktionshaus Christie's in der Nacht zum Dienstag im Rockefeller Center in New York einen vom Weltklasse-Künstler Jeff Koons gestalteten BMW850i xDrive zugunsten des Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder in Alexandria/Virginia in den USA versteigert. Käufer war ein amerikanischer Sammler, teilte der Leiter Kulturengagements der BMW-Group, Thomas Girst, am Mittag dem Bayerischen Rundfunk mit.

Künstler-BMW wurde in Dingolfing gebaut

Das im BMW-Werk Dingolfing gebaute Fahrzeug ist das letzte einer auf 99 Exemplare limitierten Serie, bei der jedes Exemplar mit einem Stückpreis von etwa 350.000 Euro binnen weniger Tage nach der Weltpremiere verkauft worden war. Ausgeliefert werden die Autos ab Mai. Das versteigerte Fahrzeug ist von Jeff Koons signiert und wird noch mit den speziellen Teilen ausgestattet, die für die Zulassung auf dem US-Markt notwendig sind.