Der Traktor, der nie kam: Mann fällt auf Betrüger rein

Die Polizei in Dinkelsbühl warnt nach gleich zwei neuen Fällen vor Online-Betrügern. Nach Polizeiangaben hatte ein Mann aus Dürrwangen im Landkreis Ansbach bereits im August auf einer bekannten Internetplattform für Fahrzeuge aller Art einen Traktor der Marke "Fendt" erspäht. Mit dem Verkäufer aus Frankreich einigte er sich auf einen Kaufpreis von 15.000 Euro und überwies diesen dann auch nach "angenehmer Kommunikation" per Mail. Danach brach der Kontakt zu dem Franzosen ab. Bis heute kam weder Geld noch Traktor bei dem Dürrwanger an.

Dinkelsbühler wartet vergeblich auf bezahltes Auto

Eine ähnliche Anzeige nahm die Polizei Anfang der Woche auf. Hier hatte ein Mann aus Dinkelsbühl 13.000 Euro für einen gebrauchten VW Touran überwiesen und ebenfalls nie wieder etwas vom Verkäufer gehört. Die Polizei erinnert deswegen noch einmal daran, auf Vorabüberweisungen zu verzichten und nicht zu sorglos im Internet aufzutreten.