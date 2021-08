"Das Leben für Frauen in Afghanistan ist vorbei"

Jamal Farani ist 1981 nach Deutschland geflüchtet, knapp zwei Jahre nach dem Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan. Mitte der 1980er-Jahre kam er dann nach Fürstenfeldbruck – und dort lebt er bis heute. Der 62-jährige Elektriker hat in der oberbayerischen Stadt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern eine zweite Heimat gefunden.

Bilder von der Schönheit Afghanistans - trotz allem

Sein Heimatland hat er aber dennoch nie vergessen. Von Bayern aus engagiert sich Farani schon seit Jahrzehnten für die Menschen in Afghanistan. Als er 2007 das erste Mal wieder dort war, hat er auch viele Bilder mit nach Deutschland gebracht: Fotos von glasklaren, blauen Seen und von weiten Landschaften. Bilder, die die majestätischen, schneebedeckten Gipfel des Hindukusch zeigen oder Mandelblüten im Frühling in idyllischen Bergdörfern. Oft aber hat er die Kinder in Afghanistan fotografiert – lachende Mädchen und Jungen in farbenfrohen Kleidern.

Farani will mit den Bilder aus Afghanistan den Menschen hier in Deutschland zeigen, wie schön sein Heimatland ist - trotz allem. Und obwohl er damals, als junger Student, in Kabul sogar ein paar Mal im Gefängnis war, beispielsweise weil er sich an einer Demonstration an der Uni beteiligte.

Irgendwann hat Jamal Farani damit angefangen, immer mehr Bilder aus Afghanistan mit nach Deutschland zu bringen. Seine Fotos wurden immer besser, seine Kamera auch. Denn er hatte eine Idee: Mit jährlichen Fotokalendern Hilfsprojekte zu finanzieren.

"Neben den Spenden, die ich sammle, lasse ich von meinen Bildern Kalender drucken und verkaufe sie für 15 Euro. Zehn Euro davon gehen dann direkt nach Afghanistan", erzählt Farani über das Projekt.

Engagement für afghanische Geflüchtete und Vorträge

Seit der sogenannten "Flüchtlingskrise" in Deutschland kümmert sich der Fürstenfeldbrucker auch um seine Landsleute hier in Deutschland, vor allem hilft er den afghanischen Geflüchteten, sich hier besser zurechtzufinden. Schließlich kam er ja selbst Anfang der 1980er-Jahre als Flüchtling nach Deutschland.

Zum Artikel: 100 Millionen Soforthilfe für afghanische Flüchtlinge

Und dann hält er auch noch Vorträge über sein Heimatland Afghanistan, mittlerweile in vielen Orten in ganz Bayern. Er berichtet über das Leben und die Menschen, zeigt seine Bilder, sammelt Spenden ein. Und seine Frau, die vor ein paar Jahren ein afghanisches Kochbuch geschrieben hat, versorgt währenddessen die Teilnehmer mit einem selbstgemachten, landestypischen Imbiss.