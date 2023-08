Dank Jobbegleiterin: Syrer mit Handicap ist Bademeister

Um 6 Uhr morgens beginnt Faysal Bayrakdar im Nürnberger Westbad mit seiner Arbeit. Eine Stunde vor Öffnung des Freibads prüft der 36-jährige Syrer die Wasserqualität, misst die Wassertemperatur und begutachtet die Rutschen. An seinem Arbeitsplatz fühlt sich der Bademeister wohl. "Ich hab wirklich eine große Freundschaft mit Kollegen und mit dem Badegast."

"Das war ein großer Traum"

Seit einer Kinderlähmung hat Faysal Bayrakdar ein kürzeres und schwächeres rechtes Bein. Dennoch ist er ein sehr guter Schwimmer. Seit Anfang dieses Jahres hat er eine feste Stelle als Bademeister bei der Stadt Nürnberg. "Das war ein großer Traum, ein richtiges Wunder", sagt Bayrakdar lächelnd. Jeden Tag laufe er im Bad umher und freue sich.

Über humanitäres Aufnahmeprogramm nach Deutschland

Wegen des Bürgerkriegs in Syrien kam Faysal Bayrakdar Ende 2013 über ein humanitäres Aufnahmeprogramm nach Deutschland. Er lernte Deutsch und arbeitete jahrelang als Saisonkraft in den städtischen Bädern in Nürnberg. Schon in seiner syrischen Heimatstadt Homs hatte er als Schwimmtrainer für Kinder gearbeitet. Doch als Saisonkraft fehlte ihm in den Wintermonaten das Einkommen. Faysal Bayrakdar wusste, seinen Wunschberuf Bademeister konnte er nur über eine dreieinhalbjährige Ausbildung erreichen. Zugleich brauchte er aber Geld zum Leben.

Jobbegleiterin findet Lösung

Auf der Suche nach dauerhafter, fester Arbeit traf Faysal Bayrakdar im August 2020 Martina Kohler. Sie ist Jobbegleiterin für geflüchtete Erwachsene bei den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) in Nürnberg. Faysal Bayrakdar habe ihr von seiner Leidenschaft für das Schwimmen erzählt, berichtet Kohler, und dass er eigentlich gerne Bademeister werden wolle. Die Jobbegleiterin suchte daraufhin nach einer Möglichkeit, diesen Beruf ohne lange Ausbildung zu erreichen. Und sie erfuhr, dass es für Bäderbeschäftigte mit Berufserfahrung einen externen Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gibt, den die Bayerische Verwaltungsschule anbietet. Doch der kostet 7.500 Euro.

Im Rollstuhl zur Bademeister-Ausbildung

Jobbegleiterin Kohler fand einen Geldgeber: Die Beratungsstelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Weiterbildung (ZAQ) übernahm die Kosten.

Ausgerechnet zu dieser Zeit musste sich Faysal Bayrakdar einer schweren Operation an seinem Bein unterziehen. "Und dann ist Faysal, im Rollstuhl sitzend, mit vielen Schrauben im Bein und vollgepumpt mit Schmerzmitteln zu dem Lehrgang gefahren. Sie können sich vorstellen, was das für ein Entsetzen bei den Ausbildern war: Da kommt einer für die Bademeister-Ausbildung und sitzt im Rollstuhl", schmunzelt Martina Kohler, die überzeugt war, dass Bayrakdar es schaffen würde.

Das bayerische Jobbegleiter-Projekt

Jobbegleiter wie Martina Kohler sind Teil des Jobbegleiter-Projekts, gefördert vom Bayerischen Innenministerium. Gedacht ist es für geflüchtete Erwachsene und Fachkräfte aus der Europäischen Union. Das Ziel: die Teilnehmer in ein festes Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Die Jobbegleiter fungieren dabei als Schnittstelle zwischen Arbeitssuchenden und Betrieben, sind eng vernetzt mit Helferkreisen, Ämtern und Verbänden und unterstützen bei der Suche nach geeigneten Sprachkursen und Arbeitsstellen.

Seit Projektstart im Jahr 2016 wurden in Bayern 18.500 Menschen intensiv begleitet, 2.500 konnten in Arbeit vermittelt werden. Das klingt wenig. Aber die bfz gGmbH weist darauf hin, dass es häufig Jahre dauere, bis eine Vermittlung zustande komme. Die Menschen müssten in der Regel erst Sprachkurse belegen und bräuchten einen deutschen Pass.