Dachs fällt in Swimming-Pool - die Berufsfeuerwehr rettet ihn

Gegen 14.45 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einer Tierrettung in der Nähe der Schillerstraße gerufen worden. Ein Dachs war durch eine Schwimmbad-Abdeckplane gebrochen und ca. eineinhalb Meter tief in den abgelassenen Pool gestürzt. Laut Berufsfeuerwehr war das "sehr unerschrockene und angriffslustige, trotzdem nette Tier" unverletzt.

Dachs will partout nicht in den Käfig

Die Retter fingen den Dachs mit einem Kescher ein und drückten ihn vorsichtig "mit vereinten Kräften" in einen stabilen Hundekäfig. Der Dachs wollte nach Angabe der Feuerwehr "natürlich nicht in dem Hunde-Käfig bleiben und versuchte wirklich alles, um wieder herauszukommen. Fauchend und kratzend wollte der nicht mehr so ganz nette Dachs ausbrechen." Der Ausbruch gelang zwar nicht, aber die Feuerwehrleute brachten den Käfig an einen "Dachsfreundlichen Platz" im Siebentischwald, wo sie das Tier freiließen.

Schon der zweite Dachs im Swimming-Pool

Das war nach Angabe der Berufsfeuerwehr Augsburg schon der zweite Dachs, der in das abgelassene Schwimmbad gefallen war. Die Feuerwehr vermutet: "Scheinbar diente die gespannte Abdeck-Plane, ähnlich wie ein Trampolin, als guter nächtlicher Dachs-Zeitvertreib, bis sie leider riss."