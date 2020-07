Tierischer Grablichträuber Darum treibt sich der Dachs nachts auf dem Friedhof herum

Der Dachs besuchte den Friedhof regelmäßig auf seinen nächtlichen Runden und verspeiste dabei offenbar reihenweise Kerzen. Ein Dachs, der Kerzen frisst - wie kann das sein?

Die Wildbiologin Dr. Christine Miller vom Aktionsbündnis Wildes Bayern hat einen Verdacht: Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Kerzendieb um einen jungen Dachs, "der den Friedhof als seinen Supermarkt betrachtet und bei seinen Streifzügen auf ein neues, seltsames Produktangebot gestoßen ist".

Der Dachs liebt Wachs - aber warum?

Wo es ihm einmal geschmeckt hat, schaut der Dachs immer wieder vorbei. Das kann auch beim Katzenfutter passieren ...

"So eine Kerze ist ein Fettbrocken, und das ist für den Dachs so etwas wie ein Eis am Stiel", erklärt die Wildbiologin. Dazu muss man wissen: Kerzen bestehen in der Regel aus gehärtetem Fett oder Öl. "Selbst wenn es Paraffinkerzen sind, haben sie immer noch einen gewissen Nährwert." Für den Dachs ist es ein ganz normales Verhalten, solche Leckerbissen zu verspeisen. Schlechte Aussichten für alle, die auf dem Friedhof Gräber pflegen: "Der Dachs wird jede Nacht dann wieder an genau die gleichen Stellen kommen", prognostiziert Dr. Miller.

Schaden die Kerzen dem Dachs nicht?

Nicht unbedingt, meint Wildtierexpertin Dr. Miller. "Paraffin essen Sie und ich auch gelegentlich - es ist auch in Kaugummis oder Käserinde enthalten. Gehärtete Fette finden wir ja auch in Vogelfutter - und das hat ja auch durchaus einen Nährwert." Bleiben die Farbstoffe. Sie können in der Tat schädlich wirken. Aber das wird den Dachs nicht von weiteren Raubzügen abhalten: "Für ihn ist das erstmal attraktiv - so wie Eis am Stiel."

Was fressen Dachse normalerweise?

Als Allesfresser ist sein Speiseplan ohnehin breit aufgestellt: Regenwürmer, fette Larven und Wurzeln, aber auch Katzenfutter und Fallobst mag das nachtaktive Tier gerne. Und wie wir Menschen uns den Namen des Restaurants merken, in dem wir einmal gut gegessen haben, merkt sich auch der Dachs gute Futterstellen. Sehr wahrscheinlich also, dass auf dem Friedhof nicht zum letzten Mal die Lichter ausgegangen sind …

