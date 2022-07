CSU wirft Bund Blockade bayerischer Verkehrsprojekte vor

CSU-Generalsekretär Matin Huber wirft der Ampel-Koalition vor, Bayern bei zentralen Verkehrsprojekten im Stich zu lassen. Und er sieht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Pflicht, klar Stellung zu beziehen: Der Deutschen Presseagentur sagte Huber, Wissing persönlich solle ein klares Bekenntnis zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München ablegen. Außerdem, so Huber weiter, sollten Bund und Bahn erklären, wo die Kostensteigerungen herkämen.

Zweite S-Bahn-Stammstrecke wird teurer und später fertig

Hintergrund sind Unklarheiten über die Finanzierung des Projekts. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass sich die Kosten dafür beinahe verdoppeln könnten: Von bis zu 7,2 Milliarden Euro ist nun die Rede, ursprünglich waren 3,85 Milliarden Euro veranschlagt. Auch die Bauzeit wird sich demnach um einiges länger ziehen: Das bayerische Verkehrsministerium befürchtet, dass die Stammstrecke statt wie bisher geplant 2028 erst im Jahr 2037 fertig wird. Knapp zehn Jahre länger also, in denen in München eine Großbaustelle droht.

Finanzierung sorgte für Unklarheiten

Wer sich in welchem Umfang an der Kostenexplosion beteiligt, hatte zwischen Bund und Freistaat zunächst für Diskussionen gesorgt. Entgegen gegensätzlicher Aussagen will der Bund sich an den Mehrkosten aber nun doch beteiligen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums hervor. Bei CSU-Generalsekretär Huber sorgt das für Kritik: "Erst will das Verkehrsministerium die Kosten abschieben, dann erklärt es sich doch bereit, seine Finanzierungszusagen einzuhalten."

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke für München ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich neben der Deutschen Bahn und der Stadt München unter anderem auch der Freistaat und der Bund beteiligen.