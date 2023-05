Artikel mit Audio-Inhalten

"Couch-Mord": 43-Jährige in Psychiatrie eingewiesen

Am Landgericht Memmingen ist im "Couch-Mord-Prozess" das Urteil gefallen. Eine 43-Jährige hatte ihren Schwiegervater mit etlichen Messerstichen getötet. Die Frau sei aber schuldunfähig, so das Landgericht. Deshalb muss sie in eine Psychiatrie.