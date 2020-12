Coronavirus: Impfzentrum Erding vergibt schon Termine

150 Menschen sollen gleich am Sonntag im Impfzentrum in der Schulturnhalle in Erding geimpft werden. An den darauffolgenden Tagen sollen es dann jeweils 200 sein. Die meisten anderen Städte und Landkreise schicken zunächst nur mobile Teams los, um die Bewohner in Pflegeheimen zu impfen, wenn sie das möchten.

3.000 Anrufe in 30 Minuten

Eine halbe Stunde, nachdem das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als Betreiber des Impfzentrums die Hotline freigeschaltet hatte, waren schon 3.000 Anrufe eingegangen, und es werden immer noch mehr. Termine bekommen zunächst die Menschen mit höchster Priorität - also Pflegepersonal, medizinisches Personal etwa von Intensivstationen und Notaufnahmen sowie Menschen über 80, die nicht in einem Heim leben und somit nicht über die mobilen Impf-Teams erreicht werden.

"Ich gehe davon aus, dass es reicht"

Anrufer, die nicht zu diesen Gruppen gehören, kommen in Erding erst einmal auf eine Warteliste. Diese wird je nach Menge des Impfstoffs abgearbeitet – und nach der weiteren bundesweit festgelegten Priorisierung. Wie viele Dosen gleich mit der ersten Lieferung am Sonntagfrüh im Erdinger Impfzentrum ankommen, ist noch unklar. "Ich gehe aber davon aus, dass es reicht", sagte eine BRK-Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Damit sollte genug Impfstoff sowohl für die mobilen Teams als auch für das Impfzentrum da sein.