Corona-Ticker Oberpfalz: Hohe Impfbereitschaft in Amberg

15:00 Uhr: Lkr. Neumarkt erlässt ab morgen Alkoholkonsumverbot

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat eine neue Allgemeinverfügung zum Alkoholkonsumverbot erlassen. Sie tritt ab morgen (27.01.) in Kraft. Das Alkoholkonsumverbot gilt in der Stadt Freystadt auf dem Marktplatz, in der Stadt Neumarkt in der Markt-, und Bahnhofstraße, in der Klostergasse, auf dem Luitpoldhain, im Stadtpark, auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau und auf den Freiflächen hinter dem "Neuen Markt". In der Stadt Parsberg darf weder in der Dr.-Boecale-Straße/Marktstraße, in der Dr.-Schrettenbrunner-Straße und zum Mallersdorfer Grund Alkohol konsumiert werden. Die Stadt Velburg verbietet Alkohol in der Öffentlichkeit sowohl auf dem Spielplatz „Am Pilgram“ und im Kellerweg. Öffentliche Verkehrsflächen der Innenstadt und sonstige öffentliche Orte unter freiem Himmel in Bezug auf das Alkoholkonsumverbot in den genannten Stadtbezirken sind hierbei die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inklusive Gehwege und Fußgängerzonen) sowie die in den genannten Stadtbezirken liegenden öffentlichen Grün- und Spielanlagen.

14.35 Uhr: Hohe Impfbereitschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg

Rund 15.600 Menschen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg haben sich telefonisch oder via Internet für einen Impftermin in den Impfzentren Sulzbach-Rosenberg und Amberg registrieren lassen. Das hat das zuständige Landratsamt am Dienstag bekanntgegeben. Diese Zahlen stimmen optimistisch, betonen Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny. Ermittelt hat die Zahlen der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach für die einzelnen Gemeinden. Landrat Reisinger betonte, dass sich erfreulich viele Menschen, die einen besonderen Schutz verdienten, gegen das Virus impfen lassen möchten. Das sei eine gute Entwicklung für die Pandemie-Bekämpfung. In den vergangenen Tagen hatten laut Mitteilung rund 10.000 Stadt- und Landkreisbewohner über 80 Jahre Post von Landrat Reisinger und Oberbürgermeister Cerny mit der Einladung zur Corona-Schutzimpfung erhalten. Wer sich aus dieser Gruppe bislang noch nicht hat registrieren lassen, der kann dies online unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 09621/16229-7100 nachholen. Die Hotline für die Impf-Registrierung ist wochentags von 8 bis 17 Uhr, freitags bis 13 Uhr geschaltet.

7.35 Uhr: Landkreis Regensburg unter Inzidenzwert von 50

Der Landkreis Regensburg unterschreitet nach den aktuellen Zahlen (26.01.2021, 0 Uhr) des Robert-Koch-Instituts den Corona-Inzidenzwert von 50 - er liegt bei 49. Damit ist der Landkreis aktuell der einzige in der Oberpfalz mit einem 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner unter 50. Die Stadt Regensburg liegt mit 53,6 knapp über der Marke. Den niedrigsten Inzidenz-Wert in Bayern weist momentan der Landkreis-Weilheim-Schongau mit 39,1 auf.