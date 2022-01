Corona-Ticker Oberpfalz: Einfuhr von 1,4 Mio OP-Masken gestoppt

12.43 Uhr: Regensburg wieder über Inzidenz 500

Wie auch in anderen Ballungsräumen, ist die Inzidenz in der Stadt Regensburg über 500 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) beträgt sie heute 509,6. Das ist der derzeit höchste Inzidenzwert in der Oberpfalz. Die Oberpfälzer Städte Amberg und Weiden liegen heute laut RKI bei über 300. Genauso der Landkreis Regensburg mit 373,7.

In den letzten Tagen ist auffällig, dass die Inzidenzen vor allem in größeren Städten stark zunehmen. So werden die höchsten Werte in Bayern derzeit in den Städten Würzburg und im Großraum München gemessen. Deutschlandweit liegen Bremen, Hamburg, Berlin, das Ruhrgebiet und Frankfurt weit vorne.

Zu den Besonderheiten der Omikron-Variante gehört, dass erst Städte stark betroffen sind, sagt der Modellierer Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Generell gebe es Faktoren, die in Städten eine überproportional zur Populationsdichte steigende Fallzahl begünstigten. Welche das sind und mehr zu dem Thema erfahren Sie hier: