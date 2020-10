Corona-Ticker Oberfranken: Busverkehr in Hof eingeschränkt

Montag, 19.10.2020

11.51 Uhr: Acht Busfahrer in Hof in Quarantäne - Busverkehr eingeschränkt

Wegen Corona kommt es bei den Stadtbus-Verkehr in Hof diese Woche zu Ausfällen. Insgesamt acht von 49 Busfahrern befinden sich derzeit in Quarantäne. Ein Busfahrer ohne Symptome wurde bei einer Routine-Untersuchung positiv getestet, weitere sieben Kollegen gelten als enge Kontaktpersonen und müssen nun ebenfalls in Quarantäne, erklärt eine Stefanie Köppel, Sprecherin der Hofer Stadtwerke. Ab heute bis vorläufig Freitag müssen bei vier Buslinien mehrere Verbindungen ersatzlos gestrichen werden. Die Stadtwerke klären nun mit der Regierung von Oberfranken, ob es Ausnahmen bei den Arbeitszeiten-Regelungen für die Busfahrer geben kann. Konkret überlegen die Stadtwerke, die Arbeitszeiten um eine Stunde zu verlängern oder die Pausen um 30 Minuten zu verkürzen.