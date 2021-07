Corona-Ticker Oberbayern: Weiter leicht steigende Neuinfektionen

15.30 Uhr: Bayernweit höchster Inzidenz-Wert im Lkr. Berchtesgadener Land

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt in Oberbayern weiter leicht an. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 18,2 (Vortag: 17,7). Von den bayerischen Regierungsbezirken hat Oberbayern damit den höchsten Wert. Der Landkreis mit der bayernweit höchsten 7-Tage-Inzidenz ist das Berchtesgadener Land: der Wert liegt dort bei 58,5. Den Inzidenz-Wert von 25 überschreitet in Oberbayern aktuell nur der Landkreis Starnberg mit 26,3.

13.00 Uhr: Digitale Impfausweise im Impfzentrum Ebersberg

Weil der deutsche Apothekerverband die Ausstellung von digitalen Impfnachweisen wegen einer Sicherheitslücke stoppen musste, bietet das Impfzentrum in Ebersberg allen Landkreisbürgern an, den digitalen Impfausweis von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr dort zu erhalten. Mitzubringen sind die Impfnachweise und der Personalausweis.

9.00 Uhr: "Impf-Drive-In" auch für Urlauber an der A 8

In Taufkirchen kann man sich am Montag (26.7.) im Vorbeifahren gegen Corona impfen lassen: An der Jochen Schweizer Arena gibt es den ersten "Impf-Drive-In" des Landkreises. Es handelt sich dabei um ein Angebot des Impfzentrums Oberhaching, das alle Bundesbürger nutzen können: "Auch Urlauber, die sich auf dem Hin- oder Rückweg in den Süden befinden, sind herzlich eingeladen vorbeizufahren", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Die Arena liegt direkt an der A8. Geöffnet ist von 11.30 bis 18.30 Uhr. Der "Impf-Drive-In" in Taufkirchen startet zunächst als Pilotprojekt. Sollte es gut angenommen werden, sollen weitere Termine folgen.

Montag, 26. Juli 2021