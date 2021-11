Corona: Rückschlag für die Integration von Zuwanderern

Deutschland braucht Zuwanderung. Gut 400.000 Menschen müssen jedes Jahr zu uns kommen, um unser Wachstum zu sichern – das hat die Bundesagentur für Arbeit ausgerechnet. Doch in der Corona-Pandemie waren Migrantinnen und Migranten häufig die ersten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. "Man kann sagen, dass sich Covid-19 als Schlag ins Kontor erwiesen hat", sagt die Erlanger Politikwissenschaftlerin Petra Bendel. An der Universität Erlangen-Nürnberg leitet sie den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration am Institut für Politische Wissenschaft.

Arbeitslosigkeit bei Migranten nimmt seit Corona stark zu

Seit April 2020 nehme die Arbeitslosigkeit unter Migranten stark zu, so Bendel. Schließlich arbeiteten viele Zuwanderer in Branchen, die unter Corona besonders stark leiden, wie etwa der Gastronomie oder der Hotellerie. Neben der Arbeit spüren Migrantinnen und Migranten die Auswirkungen der Pandemie auch in vielen anderen Bereichen, wie Gesundheit, Wohnen oder Bildung.