Corona-Ticker Unterfranken: Erste Impfungen mit Novavax

16.50 Uhr: Neue Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg wurden eröffnet

Die Impfzentren in Stadt und Landkreis Würzburg sind umgezogen. Im Stadtgebiet ist das Impfzentrum ab sofort im Postgebäude, Bahnhofplatz 2 angesiedelt. Das Impfzentrum im Landkreis ist von Margetshöchheim in den i-Park nach Klingholz, Haus Nummer 17, Giebelstadt umgezogen.

Laut einem Sprecher der Stadt Würzburg, löst das neue Impfzentrum im ersten Stock des Hochhauses am Würzburger Hauptbahnhof den Übergangsstandort am Handelshof in Lengfeld ab. Von Montag bis Donnerstag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr sowie freitags von 12.00 bis 19.00 Uhr könnten hier täglich rund 500 Impfungen erfolgen, hieß es. In der Pressemitteilung erklärte Kommunalreferent Wolfgang Kleiner: "Es braucht keine Terminvereinbarung vorab. Ende dieser Woche wird zudem der neue Impfstoff Nuvaxovid (Novavax) das Angebot ergänzen." Das Zentrum mit vier Impfkabinen werde weiterhin ergänzt durch mobile Teams in Stadt und Landkreis, Impfungen bei den Hausärzten oder auch die Impfsprechstunde am Wochenende in den Rathaus-Arkaden.

Der Umzug im Landkreis Würzburg wurde laut dem Landratsamt erforderlich, da die Margarethenhalle Margetshöchheim, in der das Impfzentrum für drei Monate angesiedelt war, nun wieder ihrer Bestimmung gemäß als Veranstaltungs- und Mehrzweckhalle genutzt werden soll, so das Landratsamt. Demnach stehe die Immobilie in Giebelstadt nun dauerhaft zur Verfügung