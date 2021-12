Corona-Ticker Unterfranken: Pooltests für Kita-Kinder

12.11 Uhr: Pooltests in 44 Kitas von Stadt und Landkreis Würzburg

In zehn weiteren Kitas aus Stadt und Landkreis Würzburg werden ab Januar Corona-Pooltests durchgeführt – so wie es bereits in Grundschulen Standard ist. Somit nehmen nach den Weihnachtsferien insgesamt 44 Einrichtungen daran teil. Seit Anfang Dezember bietet das Gesundheitsamt die sogenannten "Lolli-Tests" an. Wöchentlich werden auf diese Weise dann etwa 5.000 Pooltests per PCR-Verfahren ausgewertet. Der Vorteil: verglichen mit den Antigen-Schnelltests ist der PCR-Lolli-Test genauer. Infizierte Personen werden wahrscheinlicher und früher erkannt. Außerdem muss zunächst nur ein PCR-Test durchgeführt werden. Das spart Zeit und Laborkapazitäten. Die Kinder und Betreuungspersonal lutschen dafür 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer – wie an einem Lolli. Diese kommen gemeinsam in einen Behälter. So entsteht die Sammelprobe, auch Poolprobe genannt, die dann mit einem PCR-Test auf das Coronavirus untersucht wird. Ist der Pool negativ, müssen keine weiteren Schritte eingeleitet werden. Ist er positiv, werden die einzelnen Abstrichtupfer aus der ebenfalls per Lolli-Test gebildeten Rückstellprobe mit einem PCR-Test untersucht. So können einzelne Corona-positive Personen aus dem Pool ermittelt werden. Die jeweiligen Testergebnisse liegen grundsätzlich am Folgetag vor Kita-Beginn vor, sodass positiv getestete Personen noch vor Betreten der Kita digital informiert werden können.

Ein weiterer Vorteil: Kita-Kinder müssen ab dem 10. Januar 2022 dreimal wöchentlich auf Corona getestet werden – per Schnelltest oder Selbsttest zu Hause. Erfolgt aber zweimal pro Woche ein PCR-Pooltest, ist kein weiterer dritter Test nötig. Sowohl die bayerische SPD als auch Elterninitativen fordern flächendeckende PCR-Pooltests in den Kitas – analog zu den Grundschulen: Um die Kinder besser zu schützen und auch weil Selbsttests zwischenzeitlich nicht mehr verfügbar waren. Für die Pooltests stellt der Freistaat Bayern zwar Fördermittel zur Verfügung. Für die Umsetzung sind aber die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig und vielen Kommunen ist der Organisationsaufwand dafür zu groß. Auch in Unterfranken werden die Pooltests nur in Stadt und Landkreis Würzburg angeboten. Aus Sicht des Gesundheitsamtes hat deren Einführung aber gut funktioniert. Die größte Herausforderung sei es gewesen, leistungsfähige Labor- bzw. Logistikdienstleister zu finden und die Abholung der Proben zu organisieren. Danach wurden die einzelnen Routen geplant, um die Probenabholung möglichst optimiert und eng getaktet zu gestalten. Sämtliche Proben aus den Pooltests in Stadt und Landkreis werden ans Testzentrum auf der Würzburger Talavera gebracht und von dort an das Labor Eurofins weitertransportiert.