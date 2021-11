Corona-Ticker Unterfranken: Bischof wirbt für Corona-Impfung

10.55 Uhr: Beratung und Sonderimpftage für Schwangere im Impfzentrum Miltenberg

Das Impfzentrum Miltenberg bietet am Mittwoch (10.11) und am Freitag (12.11.) Informationsveranstaltungen und Sonderimpftage für Schwangere, Stillende und Paare mit Kinderwunsch an, jeweils von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr. Das hat der Landkreis mitgeteilt.

Zwei erfahrenen Frauenärztinnen und Frauenärzte werden zu jeder vollen Stunde einen etwa zehnminütigen Kurzvortrag halten. Anschließend besteht die Gelegenheit zu Rückfragen oder zu einer individuellen Beratung in der Impfkabine. Auch eine Impfung direkt vor Ort ist auf Wunsch möglich. Eingeladen sind alle interessierten Männer und Frauen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Weiter heißt es in der Mitteilung: Mütter und Wissenschaftler seien, wenn es um die Corona-Impfung für Schwangere und Stillende ging lange zurückhaltend gewesen, ebenso Frauen mit Kinderwunsch. Neuere Daten zeigten aber, die Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit sei gut verträglich, Einschränkungen der Fruchtbarkeit seien nicht zu erwarten. Außerdem schützten Schwangere und Stillende durch die Impfung nicht nur sich selbst, sondern ein Teil des Impfschutzes werde automatisch an den Nachwuchs weitergegeben.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt mittlerweile ausdrücklich eine Corona-Impfung für alle Personen mit Kinderwunsch, alle Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und alle Stillenden.