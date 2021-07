Corona-Ticker Unterfranken: Rhön-Grabfeld Landrat mahnt

18.19 Uhr: Corona-Impfbus im Raum Schweinfurt auf Tour

Seit mehr als einer Woche fährt der Corona-Impfbus durch Stadt und Landkreis Schweinfurt. Gleichzeitig können sich Impfwillige bei Sonderimpfaktionen an verschiedenen Stellen in Stadt und Landkreis schnell und unkompliziert impfen lassen. Dieses Angebot wird laut Landratsamt gut angenommen. Letzte Woche wurden bei den Sonderimpfaktionen demnach mehr als 1.000 Menschen geimpft. Das Team im Impfbus kann am Tag bis zu 100 Impfungen verabreichen. Bei starkem Andrang besteht die Möglichkeit, ein weiteres Impfteam hinzu zu ziehen.

Bei einem Zwischenstopp des Impfbusses in Hesselbach nutzte Schweinfurts Landrat Florian Töpper die Gelegenheit, den Helfern vor Ort seinen Dank auszusprechen. Dazu gehören auch die Feuerwehren in der Region. Kreisbrandrat Holger Strunk sagte an die Bevölkerung gerichtet: "Die Feuerwehren im Raum Schweinfurt sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst und unterstützen daher aus voller Überzeugung die Impfkampagne vor Ort. Nutzen auch Sie die vielen Angebote in Stadt und Landkreis Schweinfurt und lassen Sie sich impfen!"