Corona-Ticker Unterfranken: Impfstart Schweinfurt verzögert sich

13.15 Uhr: Aktuell keine Terminvereinbarungen für das Impfzentrum Main-Spessart möglich

Laut dem Landratsamt in Karlstadt ist es derzeit nicht möglich, Impftermine für das Impfzentrum Main-Spessart zu vereinbaren. Dies gilt auch für die über 80-Jährigen im Landkreis, die in diesen Tagen ein Informationsschreiben erhalten haben und zu einer Terminvereinbarung aufgefordert werden. Die vom Bayerischen Gesundheitsministerium angekündigten Lieferungen von Impfdosen wurden kurzfristig abgesagt, so dass Erstimpfungen am Impfzentrum in dieser Woche nicht möglich sind. In dieser Woche erhält der Landkreis Main-Spessart lediglich 500 Impfdosen, die aber zwingend für Zweitimpfungen verwendet werden müssen, da die zweite Dosis in einem Abstand von 21 bis 28 Tage nach der ersten verabreicht werden muss. Grundsätzlich gilt für die Terminvergabe, dass vorher eine Registrierung auf dem bayernweit einheitlichen Registrierungssystem erforderlich ist.