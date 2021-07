Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte auf niedrigem Niveau

06.55 Uhr: Anmeldung für Sonder-Impfaktion im Landkreis Main-Spessart

Im Impf­zen­trum Main-Spess­art in Lohr ist am kommenden Sams­tag, den 10. Ju­li eine weitere Sonder-Impfaktion geplant. Interessenten können sich ab heute täglich von 8 bis 12 Uhr beim Landratsamt in Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/7931556 anmelden. Die Termine werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben, so lange der Vorrat reicht. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: die Registrierung über das System BayImco, ein Wohnsitz im Landkreis Main-Spessart und das Mindestalter von 18 Jahren. Notfalls geht auch eine Registrierung über die Karlstadter Telefonnummer: 09353 7931555. Für die zusätzliche Impfaktion stehen 550 Do­sen des Impf­stoffs John­son & John­son bereit. Dafür ist kei­ne Zweit­imp­fung nö­t­ig.