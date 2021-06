Corona-Ticker Unterfranken: "Impfschere" soll geschlossen werden

19.43 Uhr: Maskenpflicht und Alkoholverbot im Landkreis Schweinfurt teilweise aufgehoben

Weil die Inzidenzwerte im Landkreis Schweinfurt anhaltend niedrig sind, werden die Maskenpflicht und das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen in Gerolzhofen und Werneck nicht weiter verlängert. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts, in der die Maßnahmen festgelegt waren, ist seit Montag außer Kraft. Zuvor mussten Bürger auf dem Marktplatz, in Teilen der Marktstraße und der Kirchgasse in Gerolzhofen sowie auf dem Balthasar-Neumann-Platz in Werneck eine Maske tragen. Außerdem gab es ein Alkoholverbot an bestimmten öffentlichen Plätzen in Gerolzhofen und Werneck. Die FFP2-Maskenpficht an Haltestellen und Bahnhöfen gilt weiterhin.