Corona-Ticker Unterfranken: Kritik am Gesundheitsamt Schweinfurt

17.42 Uhr: Kritik von BLLV-Vize an Lehrermangel und Impfangebot

Nach den Pfingstferien hat der Unterricht in Bayerns Schulen dort, wo es die Inzidenzwerte erlauben, in Präsenz angefangen. Der Schweinfurter Schulleiter und Vizepräsident des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) Tomi Neckov ist unzufrieden mit der aktuellen Situation und blickt mit Sorge in die Zukunft. Er kritisiert zum einen den Gesundheitsschutz. "Wir haben lange gefordert, dass Lehrkräfte ein Impfangebot bekommen, bevor der Präsenzunterricht startet", sagt Neckov. Jetzt nach den Pfingstferien müssten einige seiner Kollegen ohne jeglichen Impfschutz in der Klasse stehen.

Ein weiterer Kritikpunkt von Neckov: Der Lehrermangel, der vor allem in der Grundschule, Mittelschule und Förderschule zu beklagen sei und sich durch Corona verschärft habe. Dazu komme, dass jede Schule selbst nach zusätzlichem Personal suchen muss, das die Förderprogramme des Kultusministeriums wie zum Beispiel die Sommerschule in den Ferien übernimmt. Einerseits findet Neckov das Brückenangebot gut, "weil Fördern in der Schule ist ja das, was wir wollen und gerade jetzt nach der Pandemie sind Kinder da, die abgehängt wurden". Andererseits wird es laut Neckov schwer, das personell zu stemmen.

In der Frieden-Mittelschule in Schweinfurt, in der Neckov Schulleiter ist, sucht er jetzt zum Beispiel nach Sozialpädagogen und versucht, seine Lehrkräfte zu überreden, Überstunden zu machen. "Wir hängen einfach in der Luft", sagt er.

Nach Ansicht vom bayerischen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) haben die Schülerinnen und Schüler in Bayern ausreichend Zeit, ihre Wissenslücken zu füllen. In der Rundschau im BR Fernsehen sagte Piazolo, dass es nicht nur im freiwilligen Sommerunterricht während der Ferien, sondern auch "im nächsten und übernächsten Schuljahr Mittel und Möglichkeiten" gebe, Versäumtes nachzuholen.

Der BLLV sieht die Lösung in einem Fünf-Jahres-Plan. Darin wird laut Neckov unter anderem gefordert, dass die Lehrerausbildung flexibler wird, "sodass Lehrer universeller eingesetzt werden können und nicht mehr auf eine Schulart festgelegt sind". Für das nächste Schuljahr 2021/22 rechnet der BLLV-Vize damit, dass es aufgrund des Lehrermangels viele Kürzungen im Unterricht geben wird. "Gerade in den Bereichen Sport, Kunst, Musik haben wir kein Personal", sagt er. Bis zum Unterrichtstart nach den Sommerferien, hofft Neckov, sind dann alle Lehrkräfte gegen Corona geimpft. Außerdem hofft er, dass Impfungen für Schülerinnen und Schüler vorangetrieben werden. "Wir brauchen einfach mehr Sicherheit", sagt er.