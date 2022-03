Corona-Ticker Unterfranken: Haßberge bundesweit höchste Inzidenz

08.40 Uhr: Impfaktion der VHS für Migranten und Geflüchtete in Gemünden

Die Volkshochschule Lohr-Gemünden hat für diesen Donnerstag eine Impfaktion in Kooperation mit dem Impfteam des Impfzentrums Main-Spessart in der VHS-Geschäftsstelle Gemünden im Kulturhaus in der Obertorstraße 39 organisiert. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können alle Impfwilligen ab fünf Jahren, auch alle Teilnehmer der Integrationskurse und deren Familien sowie Freunde kommen. Für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen stehen die Impfstoffen von BioNTech und Moderna, Novavax zur Verfügung. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Wer eventuelle Wartezeiten verkürzen möchte, kann sich vorab anmelden unter Tel. 0 93 51/ 601339 oder poststelle@vhs-gemuenden.de. Damit auch möglichst viele Menschen das Impfangebot mitbekommen, hat die Vhs dafür in mehreren Sprachen geworben: Deutsch/ Somali/ Dari, Arabisch und Ukrainisch. Bei Termin sind auch mehrsprachige Ärzte dabei. Laut Volkshochschule sind von den derzeitigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwar bereits 95 Prozent vollständig geimpft, aber es kommen immer wieder Neueinsteiger hinzu. Es sei auch eine gute Gelegenheit, Familienmitglieder impfen zu lassen.